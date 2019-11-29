Сосед расстрелял окно комнаты, в которой играли дети. Малышей спас стеклопакет

Пуля пробила два стекла и застряла в третьем. Хозяйка дома уже написала заявление в полицию.

Житель подмосковной деревни Вырубово расстрелял окно комнаты, в которой играли дети. По словам хозяйки дома, сосед — единственный, с кем в посёлке возникают конфликты.

Инцидент произошёл 18 ноября, когда в гости к Анастасии пришла её подруга со своим сыном. Пока женщины общались на кухне, дети довольно шумно играли в комнате. В один момент обе мамы услышали громкий звук.

— Вдруг в какой-то момент раздался оглушительный, резкий и очень громкий звук. Мы не поняли даже, что это. К нам на кухню прибежали очень напуганные дети. Они сказали, что какой-то мужчина кинул камень, они так это поняли, — рассказала kp.ru Анастасия.

Окно её квартиры на первом этаже было разбито. Однако о том, что на самом деле случилось, хозяйка узнала только на следующий день, когда вызвала мастера, — он нашёл в стекле застрявшую пулю. Детей спас трёхслойный стеклопакет, пуля пробила два стекла и застряла в третьем.

Анастасия написала заявление в полицию. Подозрения пали на соседа, который конфликтует с жильцами этого дома.

— С ним одним периодически возникают конфликты. Вернее, он сам их провоцирует. Всё из-за этого дома, в котором я купила квартиру. Его не устраивает, что этот дом здесь построили, хотя строила его даже не я. Он сам мне говорил, что сделает всё, что угодно, но наш дом тут стоять не будет, — отметила местная жительница.