Пьяный россиянин избил работника скорой помощи

Обоих участников драки сперва отвезли в больницу, а позже нападавшего доставили в отделение полиции.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на бригаду скорой помощи. Об этом рассказали в городском СУ СК РФ.

Нападение было совершено вечером 28 ноября возле одного из домов по каналу Грибоедова.

Медики приехали на помощь 54-летнему мужчине, а тот начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил медика кулаком в лицо. Обоих участников конфликта сначала отвезли в больницу. Позже нападавший был доставлен в отделение полиции.

Ранее Лайф писал, что в подмосковной Балашихе пьяный пациент сломал челюсть фельдшеру скорой помощи.