В Великобритании признали Грету Тунберг автором года

Её книга, посвящённая защите природы, продаётся с мая, и уже готовится к выпуску новая.

В Великобритании одна из крупнейших розничных сетей книжных магазинов Waterstones признала 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг автором года. Об этом пишет газета Daily Mail.

Такого звания Грету удостоили за её первую книгу "Каждый может изменить ситуацию". Она продаётся с мая. Говорится в ней, конечно же, о необходимости защиты природы. Теперь уже планируется выход новой книги юной активистки.

Напомним, что ранее защитница окружающей среды была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Особую популярность девушка приобрела после своей эмоциональной речи в ООН, где она заявила, что взрослые забрали у неё детство из-за разрушения природы.

Леонардо Ди Каприо назвал Грету Тунберг лидером нашего времени.