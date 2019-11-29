Совфед представил законопроект против домашнего насилия

Документ вынесен на общественное обсуждение, чтобы дать возможность высказать замечания всем заинтересованным лицам и организациям.

На сайте Совета Федерации опубликован законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы. Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию.

— В обществе идёт активная дискуссия по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Это свидетельствует о большом внимании граждан к данной теме, которая мало кого оставляет равнодушным. Мы видим, что споры не утихают, целый ряд общественных организаций высказал пожелания ознакомиться с законопроектом, — комментирует зампредседателя верхней палаты Галина Карелова.

В качестве мер профилактики домашнего насилия законопроектом предлагаются правовое просвещение и информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учёт, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.

В соответствии с документом нарушители, то есть агрессоры, допустившие проявление домашнего насилия в своей семье, обязаны своевременно прибыть по вызову должностных лиц органов внутренних дел, участвовать в профилактических мероприятиях, соблюдать вынесенные в их отношении защитные или судебные предписания.

Рабочая группа по подготовке документа приняла решение продлить время обсуждения законопроекта до 15 декабря 2019 года. Это, по словам вице-спикера, даст возможность принять в нём участие всем заинтересованным лицам и организациям.

Ранее Лайф сообщал, что Совет при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, согласно которому агрессивных россиян могут выгонять из дома за избиение родных. А депутаты Госдумы предложили создать методическое пособие, в котором будут собраны все номера телефонов, которые могут пригодиться жертвам домашнего насилия.

Ранее эксперты заявили, что большинство женщин в российских тюрьмах сидят за убийство агрессора. Так, например, Лайф рассказывал о вынесенном приговоре безногой россиянке, которая убила мужа-садиста.