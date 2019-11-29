Сотрудница офиса микрозаймов отбилась от грабителя и забрала у него нож — видео

Преступник сбежал без денег и был задержан всего в нескольких метрах от места преступления во время очередного нападения на другую женщину.

Менеджер микрофинансовой организации в городе Волжском в Волгоградской области смогла отбиться от нападения грабителя и даже обезоружить его. Нападение попало в объектив камер видеонаблюдения внутри офиса кредитной организации.

На кадрах видно, как мужчина забегает в офис, достаёт нож и, перескакивая через стол, бросается на женщину. Сотрудница начинает кричать, звать на помощь, но оказывает преступнику активное сопротивление и вскоре отбирает у него нож. Обезоруженный грабитель поспешно покидает офис.

Вскоре на место приезжают сотрудники ЧОП, которые вызывают скорую и полицию. Правоохранителям не составило труда найти подозреваемого. К моменту прибытия наряда он пытался отобрать сумку у женщины всего в нескольких метрах от павильона займов, который пытался ограбить.

— Задержанный оказался неработающим, ранее шесть раз судимым за различные преступления 30-летним местным жителем. Он признал свою вину в совершении грабежа и разбойного нападения и пояснил, что деньги ему были нужны для приобретения наркотической дозы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "Грабёж" и "Разбой, совершённый с применением оружия". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве было совершено нападение на звезду сериалов "Солдаты" и "Марш Турецкого" Вячеслава Гришечкина.