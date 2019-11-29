Парламент ДНР установил госграницу

Закон установит госграницу республики, а также определит порядок и условия её обозначения и защиты.

Депутаты парламента ДНР единогласно приняли закон "О государственной границе". Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам инициатора законопроекта Виталия Кравца, до сих пор в ДНР отсутствовала законодательная база в данной сфере. Граница установлена в пределах Донецкой области до начала конфликта в 2014 году.

— В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года, — сказал председатель Народного совета республики Владимир Бидёвка после пленарного заседания.