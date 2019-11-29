Песков о работе 31 декабря: У Путина не бывает выходных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства нет выходных дней, поэтому он будет работать в том числе 31 декабря.

— С человеческой точки зрения у Путина технологически не бывает выходных. Большую часть суток он работает. Работа президента — это как доменная печь, которую невозможно потушить. Так что и 31 будет работать, — отметил Песков.

Напомним, в этом году 31 декабря выпадает на рабочий день (вторник). Для многих россиян это осложнит подготовку к любимому празднику. Навстречу жителям пошёл губернатор Томской области Сергей Жвачкин — он перенёс этот рабочий день на предшествующую субботу, 28 декабря.

Позднее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в разговоре с Лайфом поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём. Такого же мнения придерживаются и в Совфеде. А вот в Минтруде надежды россиян разрушили— последний день этого года уже невозможно сделать выходным, так как такие решение нужно принимать заблаговременно.