По году за миллиард. Для экс-главы Минфина Подмосковья запросили 14 лет тюрьмы

Бывший чиновник обвиняется в мошеннических действиях и хищениях в особо крупном размере.

В ходе рассмотрения в Басманном суде Москвы уголовного дела о хищениях более 14 миллиардов рублей в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова гособвинитель потребовал назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Как сообщил корреспондент Лайфа из зала суда, также прокурор попросил назначить штраф и иные ограничения.

— Прошу признать подсудимого Кузнецова виновным и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей, а также запретить занимать должности в государственных и муниципальных структурах, — заявила в прениях сторон прокурор Амалия Устаева.

Помимо этого, гособвинение обратило внимание суда на гражданские иски в отношении Кузнецова, по которым с бывшего министра требуется взыскать более трёх миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба.

— Гражданские иски потерпевшей стороны, которой является Правительство Московской области, на сумму свыше трёх миллиардов рублей требую удовлетворить в полном объёме и наложить взыскание на имущество Кузнецова, в том числе семикомнатную квартиру на улице Остоженке, дом 7 в Москве и ряд земельных участков в Подмосковье, — добавила Устаева.

Как сообщал Лайф, Кузнецова и его сообщников обвиняют в том, что они причинили Правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Бывший министр финансов Подмосковья отказывается признавать свою вину.