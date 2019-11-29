В пяти судах Москвы провели эвакуацию из-за "минирования"

Ранее из-за сообщений о бомбе в зданиях пришлось выводить людей из шести столичных судов.

В Москве поступили новые сообщения о "минировании" судов. Сегодня из помещений пришлось выводить сотрудников и посетителей Мосгорсуда, Черёмушкинского, Басманного, Пресненского, Замоскворецкого районных судов. Здания пришлось проверять на предмет наличия взрывчатки.

А накануне из-за сообщений о "минировании" эвакуировали шесть районных судов в Москве. Это Тверской, Мещанский, Басманный, Останкинский, Кузьминский и Измайловский суды. Эвакуация коснулась нескольких сотен человек.

Отметим, что в Мещанском суде должны были продолжиться слушания по делу "Седьмой студии". На заседании к представлению доказательств и допросу свидетелей должна была перейти защита. А в Тверском суде планировалось продолжить слушания по делу о массовых беспорядках в Москве.