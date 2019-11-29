Синоптики рассказали, как сильно за последние 30 лет потеплел Новый год в Москве

К примеру, в 1979 году в новогодней столице наблюдалась арктическая аномалия. Под бой курантов температура воздуха опускалась от минус 28 до минус 33 °C.

С 1990 года средняя суточная температура воздуха в столичном регионе, по сравнению с климатической нормой, повысилась на два градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости", который проанализировал показания термометра в новогоднюю ночь в Москве за последние 30 лет. Таким образом, среднесуточная температура воздуха 31 декабря может достигать минимальной отметки минус 8 градусов, а максимальной — минус 4.

— Статистика почти 140-летних наблюдений за московской погодой указывает, что новогодняя ночь будет с небольшим снегом, не более одного миллиметра, и температурой воздуха от минус 8 до минус 13 градусов, — прогнозируют синоптики. — Днём 1 января морозец сохранится, от минус 3 до минус 8 градусов.

Но бывают и исключения. Так, 1 января 1995 года в Москве было облачно и дожди. В новогоднюю ночь было от 0 до плюс 2 градусов, а днём от 1 до 3 градусов со знаком плюс.

А вот в 1979 году в новогодней столице наблюдалась обратная аномалия. Под бой курантов температура воздуха опускалась от минус 28 до минус 33 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт россиян в декабре. Так, температура в Москве и Подмосковье будет выше климатической нормы. В столичный регион придут осадки: сначала в виде дождя, затем — мокрого снега. Снежный покров в свою очередь сформируется не раньше начала декабря.