Путин и Лукашенко договорились встретиться до Нового года

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться до конца года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вчера в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко. Они условились, что до нового года они встретятся, — добавил Песков.

Напомним, накануне в столице Киргизии прошла сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. На встрече присутствовали президенты России и Белоруссии, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.