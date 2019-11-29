Помощница полковника-миллиардера Захарченко сбежала из страны

Сообщается, что её планировали задержать по делу о пропаже 25 миллиардов рублей.

Помощница экс-полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Галина Марчукова сбежала из России. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в ближайшее время женщину хотели задержать по делу о пропаже из "Нота-банка" 25 миллиардов рублей, однако не успели. Вероятно, Марчукова улетела в Австрию, так как у неё есть австрийское гражданство.

Ранее Марчукова отбыла наказание в СИЗО, пробыв под стражей 3,4 года. Позже ей изменили приговор, освободив в зале суда.

Напомним, Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину бывший полковник не признал. Позже суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.

Арест Захарченко вызвал большой резонанс. На момент задержания в 2016 году он был врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а дома у него нашли порядка 8,5 млрд рублей.