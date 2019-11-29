Россиянину пришили полностью оторванную на работе руку

Сейчас конечность приживается. Только потом медики будут восстанавливать её функции.

Врачи ярославской больницы имени Соловьёва провели уникальную операцию по восстановлению оторванной конечности. Как сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Ярославской области, 11 ноября к медикам обратились коллеги из Костромы. К ним поступил пациент, у которого была оторвана рука в районе плеча. Провести операцию по спасению конечности в Костроме не было возможности. Мужчина за четыре часа был доставлен в Ярославль, где ему предстояла пятичасовая операция.

— Работала мультидисциплинарная бригада, которая была сформирована из опытных травматологов, микрохирургов и анестезиологов-реаниматологов. Сейчас такие операции проводятся нечасто. С развитием техники, автоматизации производства отчленение конечности встречается достаточно редко. За последние десять лет максимум было сделано три-четыре подобные операции, — рассказала директор больницы имени Соловьёва Наталья Даниленко.

Как пояснили в ярославском Депздраве, пациент находился в стабильно тяжёлом состоянии. Оперативно было создано сразу три бригады врачей, которые одновременно работали над восстановлением руки. Пришлось заново соединять всё: артерии, вены нервы, мышцы и сухожилия.

— Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы. После того как рука полностью заживёт, следующим этапом будет лечение по восстановлению функции конечности, которое он сможет пройти и в Костроме, — сообщали в Депздраве.

Как сообщал Лайф, ранее в Институте хирургической коррекции и восстановления имени В.Д. Решетова врачи провели уникальную операцию, удалив раковую опухоль щеки, которая ранее считалась неоперабельной.