В Кремле прокомментировали заявление "Нафтогаза" о транзите с 1 января

Украинская компания заявила, что перекрывать поток не будет. А вот топливо заберёт себе, если не получит соответствующего контракта.

Давать какие-либо оценки перспективам транзита российского газа через Украину с 1 января пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко. Ранее он от лица Украины пригрозил забирать российский газ себе, если не получит контракт на транзит.

— Во-первых, осуществляются интенсивные контакты, до тех пор пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате, идёт двусторонний процесс, — заявил журналистам представитель Кремля.

25 ноября "Нафтогаз" предложил "Газпрому" сделку на своих условиях: компания настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.

После этого представитель "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет перекрывать поток российского газа, даже если не будут достигнуты необходимые соглашения.