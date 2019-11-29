В Кремле прокомментировали заявление "Нафтогаза" о транзите с 1 января

Давать какие-либо оценки перспективам транзита российского газа через Украину с 1 января пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко. Ранее он от лица Украины пригрозил забирать российский газ себе, если не получит контракт на транзит.
— Во-первых, осуществляются интенсивные контакты, до тех пор пока они осуществляются, наверное, было бы преждевременно давать какие-то оценки. Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате, идёт двусторонний процесс, — заявил журналистам представитель Кремля.
25 ноября "Нафтогаз" предложил "Газпрому" сделку на своих условиях: компания настаивает, чтобы российская компания выплатила ей долг в $3 млрд. И если не деньгами, то газом.
После этого представитель "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина не будет перекрывать поток российского газа, даже если не будут достигнуты необходимые соглашения.
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