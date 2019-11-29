"Полная ерунда". Актёр Гришечкин опроверг информацию о его избиении

При этом артист подтвердил, что действительно помогал с регистрацией молодому парню-иностранцу.

Популярный актёр, звезда сериалов "Солдаты", "Марш Турецкого" Вячеслав Гришечкин опроверг информацию СМИ о том, что его избили в его же квартире.

— Полная ерунда. Это бред сивой кобылы. Я не знаю, откуда это взялось, у меня всё в порядке. Я дома, не в больнице. Я жив-здоров, и завтра у меня спектакль в Петербурге, — передаёт "360" его слова.

Гришечкин заверил, что никакого конфликта с молодым человеком у него не было. При этом он подтвердил, что действительно помогал ему с регистрацией. Парень приехал из Туркменистана и является студентом актёра.

— Благодаря моей любимой тёще сделали ему прописку временную, регистрацию, — отметил Гришечкин.

Ранее сообщалось, что Гришечкина избили в его квартире в Москве. По данным Mash, на артиста напал 24-летний Джимшит Б., которому он ранее помогал с регистрацией в столице. Нападавший с места происшествия скрылся.

Соседка избитого актёра Вячеслава Гришечкина рассказала Лайфу, что рано утром услышала крики артиста о помощи и просьбу вызвать полицию. Женщина с мужем быстро вскочили и позвонили стражам порядка. Позже полицейские вызвали бригаду врачей.