Зеленский ради сближения с НАТО упразднил звание прапорщика

В стране проводится реформа, которая должна привести армию в соответствие со стандартами альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упраздняющий в вооружённых силах страны звание прапорщика. Соответствующий документ опубликован на портале Верховной рады.

Подписанный закон отменяет такие воинские звания, как мичман, старший прапорщик и старшина. На смену им придут звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Помимо званий изменения коснутся и структуры армии. Теперь на смену полкам придут бригады. Новые изменения связаны с Военной доктриной Украины 2015 года, согласно которой к 2020 году должна быть обеспечена полная совместимость Вооружённых сил Украины с армиями стран НАТО.

Ранее Лайф рассказывал, что к концу ноября рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%.