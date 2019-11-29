В Таиланде россиянке продали запрещённый препарат и посадили за покупку в тюрьму

Девушка рассказала об ужасных условиях содержания — к начальнику исправительного учреждения можно заходить только на коленях.

Жительнице Санкт-Петербурга Валентине Андреевой грозит реальный срок за покупку запрещённого в Таиланде препарата Alprazolam.

На Пхукете девушку укусила обезьяна. Вскоре рука сильно распухла. Валентина зашла в местную аптеку за антисептиками и обезболивающим. Фармацевт-тайка продала таблетки и посоветовала обратиться в больницу. Чек Валентина выбросила. После покупки препарата девушка с молодым человеком отправились в больницу. На выходе их обыскали полицейские, в сумке Валентины нашли те самые таблетки. Оказалось, что вместо обезболивающего ей продали запрещённый в стране препарат Alprazolam. Он, как выяснилось, продаётся только по рецепту и ничего общего с обезболивающим не имеет. По словам полицейских, купленные девушкой таблетки не что иное, как наркотик. Петербурженку отправили в СИЗО и позже заключили в исправительную тюрьму Пхукета.

— Я просидела в одиночной камере полутора суток без еды и воды. Я им говорила, что готова сдать тест, что ничего не употребляю. Они составили протокол на тайском, который я отказалась подписывать, потому что абсолютно ничего не понимаю. Полицейские начали мне угрожать, показывали фото камеры, где я буду сидеть, — рассказала Лайфу Валентина.

Девушке грозит до пяти лет заключения. Её выпустили под залог. Без денег и документов она ждёт суда. Местная полиция потребовала сумму, эквивалентную 1,2 миллиона рублей, чтобы разобраться во всём в досудебном порядке.

— Условия в тюрьмах ужасные, к начальнику тюрьмы можно заходить только на коленях. Нас сидело 150 человек в маленькой камере, спали и ели мы на полу, туалет находится там же и ничем не огорожен. Вечером они включают мантру, все должны встать и петь независимо от веры. Через каждые 30 минут у них перезвон, они звонят в колокол в каждой камере, — вспоминает девушка.

В целях эксперимента муж Валентины позже отправился в ту самую аптеку и попросил продать ему "обезболивающие". Фармацевт без проблем выдала мужчине таблетки. Правда, отказалась давать чек.

Сейчас Валентина живёт в относительно недорогом отеле — там праздники, цены на жильё повысились. Когда состоится заседание суда, непонятно. Каждый раз называются разные сроки — то 45 дней, то 60 и даже 80. По словам девушки, её виза скоро заканчивается. За каждый день просрочки ей тоже придётся заплатить. В российском консульстве помочь с продлением визы не смогли, Валентина услышала лишь слова сочувствия. Она говорит, что готова уже признать вину и заплатить штраф, лишь бы уехать из Таиланда. Но, по её словам, даже переводчик на суде влетит в копеечку, так как консульство и этим обеспечить не может.

— Скорее всего, мне придётся опять сесть в тюрьму, чтобы потом меня перевезли в Бангкок, а оттуда меня должны депортировать в любой город России, — сообщила девушка.

В Посольстве РФ в Таиланде пояснили Лайфу, что не располагают средствами для оказания помощи гражданам России.

— К сожалению, ни полномочий, ни бюджетных средств для оказания материальной помощи гражданам РФ консульское учреждение не имеет. Мы должны прежде всего удостовериться, что задержанному россиянину предоставлен адвокат. Если человек себя плохо чувствует, находясь в СИЗО или местах заключения, мы обязаны удостовериться, что ему оказывается соответствующая медицинская помощь, — пояснил дежурный дипломат.

Сотрудник консульства отметил, что законодательство Таиланда допускает разрешение ситуации в досудебном порядке. Но если гражданин России начнёт подключать посольство в дело, то для местных властей это будет сигналом составить протокол. И тогда быстро урегулировать вопрос с правоохранительными органами не получится.

— Если нам звонки поступают, то мы, естественно, консультируем по поводу его прав. Но, опять же, если гражданин уже позвонил в посольство, то быстро решить недоразумение с правоохранительными органами уже не удастся, — отметили в ведомстве.

По словам дипломата, тогда гражданину вынесут приговор, а отбывать наказание он будет на территории Таиланда. Усугубляет ситуацию то, что между Россией и Таиландом нет договора о передаче осуждённых.

В Индонезии ранее задержали россиянку за контрабанду наркотиков. Ей вовсе грозит до 15 лет тюрьмы.