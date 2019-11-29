Российский снайпер поставил рекорд по стрельбе в темноте — видео

Выстрелы производились с расстояния 1920 метров при помощи новейшего ночного прицела.

Российский снайпер Сергей Шмаков поставил рекорд по дальности выстрела в ночное время. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Рекорд был поставлен 26 ноября в Московской области во время новолуния и тумана. В постановке рекорда снайпер использовал винтовку СВЛ-14 и ночной прицел "Дедал-НВ", который был разработан специально для рекорда. Светочувствительность прицела позволила стрелку навестись на цель с расстояния почти два километра без использования лазерной подсветки.

— Точный выстрел — это, например, возможность безопасно для живых людей обрушить опасную лавину в горах, устранить заклинивший в недоступной удалённости механизм. Так зоологи обездвиживают животных для изучения или их спасения, — прокомментировал свой рекорд Сергей Шмаков. — Один меткий выстрел играет важную роль для развития социума.

Сергей попал в мишень размером 60х60 сантиметров пять из пяти раз. Выстрелы производились с расстояния 1920 метров патроном калибра 408 Chey Tac.

Свои снайперы есть и в спорте. Лайф рассказывал, что нападающий "Баварии" установил рекорд по скорострельности в Лиге чемпионов, отправив в ворота четыре мяча за 15 минут.