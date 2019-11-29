Путин призвал адаптировать мигрантов и жёстко пресекать риски экстремизма

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, проходящем в Нальчике, российский президент Владимир Путин затронул тему трудовой миграции в Россию. Глава государства отметил, что в нашей стране рады всем, кто намерен работать на её процветание, но нужно жёстко следить за тем, чтобы в страну не попадали экстремистские элементы.
— В целом в миграционной политике нужны продуманные меры по адаптации трудовых мигрантов. Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться и работать у нас. Но нужно жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, — подчеркнул российский лидер.
Лайф ведёт прямую трансляцию заседания Совета по межнациональным отношениям.
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