Путин призвал адаптировать мигрантов и жёстко пресекать риски экстремизма

Президент заявил о необходимости продуманных и эффективных мер по социальной адаптации приезжих.

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, проходящем в Нальчике, российский президент Владимир Путин затронул тему трудовой миграции в Россию. Глава государства отметил, что в нашей стране рады всем, кто намерен работать на её процветание, но нужно жёстко следить за тем, чтобы в страну не попадали экстремистские элементы.

— В целом в миграционной политике нужны продуманные меры по адаптации трудовых мигрантов. Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться и работать у нас. Но нужно жёстко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, — подчеркнул российский лидер.

Лайф ведёт прямую трансляцию заседания Совета по межнациональным отношениям.