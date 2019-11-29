Путин: Мероприятия к 75-летию Победы должны пройти на высоком уровне

Российский лидер напомнил, что вклад в победу внёс каждый из народов России и Советского Союза.

Мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должны пройти на самом высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в пятницу в Нальчике.

Российский лидер напомнил, что вклад в победу внёс каждый из народов России и Советского Союза.

— Мы должны ещё раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира, — указал Путин.

Напомним, для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Профильным ведомствам поручено обеспечить размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал появление новейшей военной техники на Параде Победы в Москве. По его словам, в состав механизированной колонны войдёт более двадцати типов новых и модернизированных образцов, которые ранее не привлекались к торжественным маршам по центру столицы.