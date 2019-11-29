Путин объявил 2020-й Годом народного искусства

Президент Владимир Путин поддержал идею провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Заявление прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в пятницу в Нальчике.

Путин напомнил, что уходящий 2019 год по инициативе ООН был объявлен Международным годом языков коренных народов. А Россия, со своей стороны, может поддержать эту тенденцию, причём не откладывая — уже в следующем году.

— Ранее уже предлагалось провести в России Год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2020 году, — добавил глава государства.

Отметим, что впервые идея провести такой год в России прозвучала на заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, состоявшемся в Санкт-Петербурге в 2018 году. Инициатива уже тогда получила поддержку президента. Выступая на совете, Путин обратил внимание, что сегодня городские и сельские клубы, кинотеатры, дома культуры и центры народного творчества испытывают непростые времена. По его мнению, лучше всего не доводить их до закрытия, а сделать всё возможное, чтобы учреждения культуры и дальше могли продолжить свою работу.