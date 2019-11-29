На Урале коллектор забрал машину должницы с её трёхлетней дочерью внутри

Вопросы у полиции появились и к матери, которая оставила малышку одну в автомобиле.

Жительница Верхней Пышмы в Свердловской области обратилась за помощью в полицию из-за исчезновения её автомобиля Mazda 3 с трёхлетней дочерью внутри. По словам женщины, будучи в Екатеринбурге, она ненадолго отлучилась из машины, оставив внутри ребёнка, а когда вернулась, авто не нашла. Вскоре выяснилось, что автомобиль у женщины забрал коллектор из-за долга, а девочку внутри не заметил.

— Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозаём в сумме 160 тысяч рублей, — сообщил РИА "Новости" руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Хотя машина находилась в залоге, женщина продолжала ею пользоваться, при этом не выплачивала долг по займу около года. Тогда сотрудники кредитной организации отследили иномарку по спутниковому маяку, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, забрали автомобиль. При этом их не смутили ни открытые двери машины, ни ключи в замке зажигания, ни заведённый двигатель.

Находящегося внутри ребёнка коллектор заметил уже в пути. Он отправился в ближайший отдел полиции, передал малышку и написал объяснительную. Пока искали мать, ребёнка отвезли в больницу. На мать затем завели административное дело за оставление ребёнка одного в машине.

Впрочем, в отношении действий сотрудника микрокредитной компании по заявлению женщины также проводится проверка сотрудниками полиции ОП № 14 ОВД Екатеринбурга.

Напомним, ранее Лайф писал об оптимальном размере кредита, чтобы избегать просрочек.