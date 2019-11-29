На Урале подросток избил таксиста и угнал его машину

По данным следствия, школьник выкинул водителя из автомобиля, сел за руль и скрылся.

В городе Коркино Челябинской области 15-летний подросток избил таксиста и угнал его автомобиль. Об этом сообщили в паблике "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте".

По данным полиции, школьник вызвал такси, затем напал на водителя и выкинул его из машины, после чего сел за руль и скрылся.

Позже молодого автоугонщика задержали. Против него возбудили уголовное дело. Подростку грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал о том, что в Ингушетии злоумышленники угнали машину, которая принадлежала детдому. Позже, узнав, кто её хозяин, угонщики вернули автомобиль, а также починили дверную ручку, которую сломали во время угона.