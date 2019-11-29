Путин надеется, что в России никогда не заменят слово "мама"

За рубежом это делается, чтобы не дискриминировать детей, воспитывающихся родителями одного пола.

Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что в некоторых странах якобы в целях политкорректности отказались от слова "мама". Об этом он рассказал, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в пятницу в Нальчике.

— Вы сказали, слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили: "родитель номер один" и "родитель номер два". Надеюсь, у нас такого никогда не будет, — добавил он.

Напомним, что в декабре 2015 года в итальянских официальных документах исчезли определения "отец" и "мать" после того, как на Апеннинах начали регистрировать детей гомосексуальных пар. Однако недавно стало известно, что традиционные определения всё-таки вернутся в привычный обиход.

Во Франции в начале этого года также была принята в первом чтении поправка об использовании понятия "родитель 1" и "родитель 2" вместо "отец" и "мать" в административных формулярах системы образования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила негодование, что малыши в некоторых государствах будут вместо слов "мама" и "папа" произносить "родитель № 1" и "родитель № 2". Она подчеркнула недопустимость таких изменений в России.