Школьники показали Путину созданного ими робота – сборщика мусора

По словам юного изобретателя, планируется научить машину самостоятельно перемещаться по городу.

В ходе посещения детской академии творчества "Солнечный город" в Нальчике юные воспитанники учреждения представили президенту России Владимиру Путину собственные изобретения и разработки. Например, в классе робототехники "Робоквантум" президенту продемонстрировали модель автономного робота для раздельного сбора мусора.

— Беспилотный будет? — спросил Путин, на что молодой изобретатель ответил утвердительно, добавив, что уже сейчас на прототип установлены видеокамеры, которые позволяют оператору робота распознавать объекты на дороге, цвета светофора и помогают ориентироваться в городе.

Кроме того, в классе "Энерджиквантум" дети показали президенту модель работы небольшой передвижной гидроэлектростанции. По словам учеников академии, она была разработана для труднодоступных горных районов. Также президента заинтересовал проект космического аппарата, который, по задумке школьников, может отправиться на Венеру для создания там благоприятной для человека атмосферы.

В классе нанотехнологий "Наноквантум" молодые изобретатели показали Владимиру Путину высокотехнологичные материалы для фотоэлектроники.

Как ранее сообщал Лайф, также среди показанных президенту разработок ученица 10-го класса представила крем и лак, которые помогут отучить детей от вредной привычки грызть ногти.