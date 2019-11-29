Российские бизнесмены рассказали, как питаются в течение дня

Более 40% бизнесменов признались, что едят неполноценно, часто не успевают позавтракать.

Больше половины российских предпринимателей готовят себе самостоятельно. Это следует из результатов исследования, проведённого социальной сетью "ВКонтакте". В опросе приняли участие 2704 малых и средних предпринимателя.

Согласно результатам опроса, две трети бизнесменов самостоятельно готовят себе завтрак. Чуть меньше — сами готовят обед и примерно столько же — ужин. Половина из тех, кто стоять у плиты не готов, заявили, что не хотят тратить на это время, а 12% признались, что вовсе не умеют готовить. Каждый десятый ответил, что предпочитает доставку еды.

Почти половина респондентов ежедневно тратят на еду в ресторанах и кафе от 500 до 1500 рублей. 12% предпринимателей тратят на ежедневную трапезу в различных заведениях от 1500 до 2000 рублей.

Также из результатов опроса следует, что далеко не все бизнесмены питаются полноценно. Более 40% признались, что не успевают позавтракать. Отвлечься на обед могут 24% опрошенных, а на ужин — в два раза меньше. Лишь 20% предпринимателей заявили, что питаются правильно, не пропуская ни одного приёма пищи.

Ранее россияне рассказали, какие подарки и на какие суммы будут дарить своим родным и близким на Новый год.