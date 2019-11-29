Полиция сообщает о стрельбе на Лондонском мосту, есть жертвы

Полиция оцепила Лондонский мост через реку Темзу из-за перестрелки, в которой погиб как минимум один человек. Горожан и туристов просят как можно скорее покинуть западную часть Лондонского Пула. На месте много полиции и машин скорой помощи.
Panic alert on London Bridge, area locked down. Nawaz Sharif is in the local Hospital right now pic.twitter.com/cR8e5cLRwx— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) 29 ноября 2019 г.
О причинах перестрелки поступает противоречивая информация. Так, корреспондент Би-би-си Джон Макманус утверждает, что видел, как на мосту дралась группа мужчин. Затем, по его словам, прибыла полиция и прозвучали выстрелы.
Footage of crowds fleeing London Bridge. pic.twitter.com/PE4wH8lAgu— Rupert Myers (@RupertMyers) 29 ноября 2019 г.
Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb— amanda** (@AmandaHunter87) 29 ноября 2019 г.
В соцсетях есть сообщения о дорожном конфликте, но эти данные пока не подтверждены.
В СМИ также проходило сообщение о взрыве на рынке Боро рядом с Лондонским мостом, но оно оказалось ложным.
Мост, о котором идёт речь, связывает лондонские районы Сити и Саутуарк. По нему проходит автомагистраль, выходящая из Лондона и уходящая к Портсмуту.
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