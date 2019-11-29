Полиция сообщает о стрельбе на Лондонском мосту, есть жертвы

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В соцсетях есть сообщения о дорожном конфликте, но эти данные пока не подтверждены.

Полиция оцепила Лондонский мост через реку Темзу из-за перестрелки, в которой погиб как минимум один человек. Горожан и туристов просят как можно скорее покинуть западную часть Лондонского Пула. На месте много полиции и машин скорой помощи.

О причинах перестрелки поступает противоречивая информация. Так, корреспондент Би-би-си Джон Макманус утверждает, что видел, как на мосту дралась группа мужчин. Затем, по его словам, прибыла полиция и прозвучали выстрелы.

В соцсетях есть сообщения о дорожном конфликте, но эти данные пока не подтверждены.

В СМИ также проходило сообщение о взрыве на рынке Боро рядом с Лондонским мостом, но оно оказалось ложным.

Мост, о котором идёт речь, связывает лондонские районы Сити и Саутуарк. По нему проходит автомагистраль, выходящая из Лондона и уходящая к Портсмуту.

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