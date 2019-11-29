Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих и попытался ранить нескольких человек.

Скотленд-Ярд опубликовал официальную информацию о ЧП на Лондонском мосту, возле которого сегодня прозвучала стрельба. В сообщении говорится, что неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих и попытался ранить нескольких человек.

Злоумышленника попыталась обезвредить группа проходящих мимо людей. Через несколько минут на мост прибыли и подразделения полиции.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.

— Мужчина был задержан полицией. Мы считаем, что несколько человек могли пострадать. Дальнейшая информация последует, — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

При этом, по данным SkyNews, напавший на прохожих мужчина был ликвидирован при задержании. В соцсетях даже появилось видео, на котором, по предположению пользователей, звучит тот самый выстрел.

О преступнике пока ничего не известно, мотивы его действий уточняются.

В СМИ также проходило сообщение о взрыве на рынке Боро рядом с Лондонским мостом, но оно оказалось ложным.

Мост, о котором идёт речь, связывает лондонские районы Сити и Саутуарк. По нему проходит автомагистраль, выходящая из Лондона и уходящая к Портсмуту.