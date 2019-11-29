Лор-врач предупредил о вреде ватных палочек для ушей: можно остаться инвалидом!

Нельзя забывать, что ухо — это орган не только слуха, но и равновесия. А человек легко может травмировать ту часть, которая отвечает за вестибулярную функцию.

Заведующий лор-отделением столичной поликлиники № 52 Павел Азаров не рекомендует пациентам пользоваться ватными палочками для ушей. По словам специалиста, человеческое ухо имеет собственную систему очистки. К примеру, когда мы жуём, сера продвигается к выходу сама по себе. А ватной палочкой мы заталкиваем её обратно — так и образуются серные пробки.

— Основная масса пробок — это рукотворный продукт, — приводит слова врача "Говорит Москва". — Вам кажется, что вы чистите ватной палочкой серу, а вы её только заталкиваете туда, слуховой проход же очень узкий.

Но серная пробка — это мелочи, от неё можно легко избавиться в лор-кабинете. Куда более серьёзные последствия грозят человеку, если у него возникнет перфорация, сепсис слуховых косточек — и всё из-за излишних гигиенических процедур.

Однако нельзя забывать, что ухо — это орган не только слуха, но и равновесия. Так что с помощью ватной палочки можно сделать себя не только глухим, но и инвалидом, затронув ту часть, которая отвечает за вестибулярную функцию.

— У человека могут возникнуть жесточайшие головокружения, тошнота, безостановочная рвота, он будет просто лежать, не сможет ни пошевелиться, ничего, — предупреждает эксперт. — Поэтому вышли из душа, полотенцем протёрли уши — всё, достаточно.

Напомним, что отказаться от ватных палочек рекомендует и Greenpeace — они входят в топ-10 главных загрязнителей окружающей среды.Более 120 стран мира законодательно регулируют оборот одноразового пластика, и России пора присоединиться к их числу, считают активисты-экологи.