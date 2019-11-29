Путин рассказал о российском флаге в сердцах у жителей Кавказа

Президент Владимир Путин не разделяет точку зрения о том, что на Кавказе якобы слишком мало символики российского государства. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в пятницу в Нальчике.
— У жителей Кавказа российский флаг в сердце, — заявил российский лидер, парируя одной из выступавших. — Я его видел в нескольких местах, хотя и совсем немного проехал по Нальчику.
А в целом, по мнению президента, популярность государственной символики зависит от усилий властей.
— Это от нас зависит, пропагандировать нужно, — добавил он.
Напомним, российские патриоты, которые уже разворачивали российские флаги в Москве, Крыму, на Северном полюсе, Эльбрусе, Камчатке и Байкале, добрались до Антарктиды и там развернули самый большой триколор площадью 1,4 тысячи квадратных метров.
Ранее президент Олимпийского комитета России заявил, что никакой речи о нейтральном флаге на Олимпиаде и быть не может.
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