Путин рассказал о российском флаге в сердцах у жителей Кавказа

Президент, который сегодня работает в Нальчике, видел государственную символику в нескольких местах.

Президент Владимир Путин не разделяет точку зрения о том, что на Кавказе якобы слишком мало символики российского государства. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило в пятницу в Нальчике.

— У жителей Кавказа российский флаг в сердце, — заявил российский лидер, парируя одной из выступавших. — Я его видел в нескольких местах, хотя и совсем немного проехал по Нальчику.

А в целом, по мнению президента, популярность государственной символики зависит от усилий властей.

— Это от нас зависит, пропагандировать нужно, — добавил он.

Напомним, российские патриоты, которые уже разворачивали российские флаги в Москве, Крыму, на Северном полюсе, Эльбрусе, Камчатке и Байкале, добрались до Антарктиды и там развернули самый большой триколор площадью 1,4 тысячи квадратных метров.

Ранее президент Олимпийского комитета России заявил, что никакой речи о нейтральном флаге на Олимпиаде и быть не может.