Навальный спрятался за соратниками после призыва ответить за "позор Дагестана"

Блогер сбежал, не найдя что сказать Султану Хамзаеву по поводу обвинений в его адрес и в адрес Андрея Турчака.

Блогер Алексей Навальный сегодня пришёл в Мосгордуму для встречи с соратниками, однако ещё на входе у него возникла перепалка с главой "Трезвой России" — уроженцем Дагестана Султаном Хамзаевым. Навальный заявлял ранее, что Хамзаев "позорит Дагестан" тем, что публикует фото с председателем Совета Федерации Андреем Турчаком, который, по мнению блогера, причастен к нападению на журналиста Олега Кашина.

— Вы доказали это? Вы болтун и балабол. Турчак — мой старший брат. Стоп! Я сейчас за Дагестан с вас спрошу, — в ответ заявил Хамзаев.

После этой фразы блогер поспешил скрыться от Хамзаева в кабинете у своих соратников. И пока общественник требовал от Навального ответить, что тот конкретно имеет в виду, блогер лишь выглядывал из-за спин товарищей, которые пытались оградить Навального от Хамзаева.

Как сообщал Лайф, ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста включить Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального в список иноагентов.