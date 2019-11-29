Мужчина ранил ножом полицейского в Москве

Возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти. Удалось ли задержать нападавшего, неизвестно.

Инцидент произошёл на станции метро "Савёловская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) на севере Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ, неизвестный нанёс ножевое ранение сотруднику полиции.

Сотрудник правоохранительных органов заметил конфликт между двумя неизвестными. Один из них, будучи нетрезвым, и ударил ножом в грудь полицейского, когда тот пытался пресечь разборку.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Удалось ли задержать нападавшего, неизвестно.

Ранее другой пьяный москвич ранил полицейского ножом при задержании. А житель Оренбуржья месяц назад избил сожительницу и с топором напал на участкового.

Травмы при задержании получили и полицейские в Амурской области. На дороге в селе Варваровке они заметили автомобиль, двигавшийся в темноте с выключенными фарами. Сотрудники органов потребовали водителя остановиться, но тот не подчинился и попытался задавить их.