Жертва "подмосковного Отелло" оценила проект о борьбе с домашним насилием

По мнению девушки, которая сама серьёзно пострадала от агрессии мужа, в документ необходимо добавить ряд положений.

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, которой муж пытался отрубить обе кисти, оценила проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В интервью порталу URA.ru она заявила, что документ требует серьёзных доработок.

— Пока что он в ужасном виде. Необходимо, чтобы были кризисные центры, куда женщины могли бы уходить из семьи, — высказалась Грачёва, добавив, что также необходим охранный ордер, запрещающий впоследствии приближаться виновному в насилии к жертве. — В моём случае мне бы это могло помочь, когда я обращалась за месяц в полицию. Если бы в тот момент моего мужа отстранили от меня, это бы не привело к таким последствиям.

Ещё одной мерой могла бы стать замена бумажных ордеров о недопущении приближения к жертве на использование браслетов с отслеживанием геоданных. Как подчеркнула Грачёва, ношение таких браслетов нападавшими помогло бы спасти их жертв от новых преследований.

Как сообщал Лайф, обсуждение необходимости принятия закона против домашнего насилия ведётся давно. Ранее Совет при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) подготовил законопроект, согласно которому агрессивных россиян могут выгонять из дома за избиение родных. А депутаты Госдумы предложили создать методическое пособие в помощь жертвам такого насилия. Позднее Совет Федерации опубликовал законопроект против домашнего насилия, подготовленный сенаторами совместно с депутатами Госдумы.

Что касается Маргариты Грачёвой, муж отвёз её в лес, где отрубил кисти из ревности. Врачам удалось сохранить одну из рук девушки. Несмотря на страшные воспоминания, сейчас Маргарита живёт полной жизнью: занимается дайвингом и восхищает подписчиков откровенными фотосессиями. А в конце лета девушка показала долгожданный новый бионический протез.