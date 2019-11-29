Педофил, который проник в школу и устроил девочке "медосмотр", попал на видео

Шокирующий инцидент произошёл в Сыктывкаре. Неизвестный мужчина сумел беспрепятственно преодолеть пост охраны и совершить преступление в отношении ребёнка прямо в школьной раздевалке.

Сам инцидент произошёл днём 19 ноября. На записи с камер видно, как неизвестный подходит к пункту охраны, перебрасывается парой фраз с сотрудником ЧОП, представившись, по-видимому, родителем ребёнка. Так педофилу удалось беспрепятственно проникнуть в школу.

Уже через минуту злоумышленник зашёл в раздевалку и под видом медицинского работника "осмотрел" 12-летнюю школьницу, после чего удалился.

Вскоре злоумышленника удалось установить и задержать. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель.

— В ходе допроса он признал вину в полном объёме. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Коми.

Ранее Лайф рассказывал, как в Иркутске шестнадцатилетний подросток стал свидетелем похищения девятилетней школьницы и помог задержать потенциального педофила.