В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"

Предполагается, что две нитки газопровода пройдут от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В апелляционный совет Дании по вопросам энергетики поступила жалоба из-за разрешения проводить газопровод "Северный поток — 2" в территориальных водах страны. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен.

При этом она не уточнила, кто подал апелляцию.

Напомним, из-за того, что трубопровод должен пройти по шельфу Финляндии, Швеции, Дании и Германии, эти страны должны были дать разрешение на работы. Дольше всех решение принимал Копенгаген — разрешение было получено в октябре 2019 года.

Таким исходом оказалась недовольна Украина. И министр энергетики Незалежной Алексей Оржель заявил, что Киев может подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку — 2".