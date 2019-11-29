Скотленд-Ярд назвал нападение на Лондонском мосту терактом

На теле подозреваемого был закреплён муляж взрывного устройства. Преступник скончался на месте происшествия.

Полиция Лондона считает, что сегодняшний инцидент на Лондонском мосту, где неизвестный с ножом ранил нескольких прохожих, являлся попыткой теракта. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда на специальном брифинге (запись доступна в "Твиттере").

Он также сообщил, что у подозреваемого при ЧП на Лондонском мосту был закреплён на теле муляж взрывного устройства.

Ранее стало известно, что преступник напал на прохожих на мосту через Темзу. Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала нападавшего. Перед этим он успел ранить ножом нескольких человек. Полиция не назвала их точное число, по данным СМИ, пострадавших было пятеро. О самом преступнике и его мотивах ничего не известно. Более того, полиция сообщила о задержании злоумышленника, а СМИ — о его ликвидации.

По последней информации, мужчина всё-таки мёртв, однако он не был "застрелен на месте", а получил ранение и скончался несколько позднее.