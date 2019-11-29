Магазин ввёл для сотрудниц специальные значки на время месячных

Решение вызвало шквал критики со стороны покупателей и пользователей Сети, однако в администрации заверили, что это инициатива самих сотрудниц.

Японская сеть универмагов Daimaru ввела новшество в форму своих сотрудниц — значки, которые уведомляют, что у его носительницы месячные. По задумке авторов, значки должны сообщить сотрудникам компании, что их коллеге может понадобиться помощь или более долгий перерыв. Однако новшество было далеко не всеми встречено с пониманием. Тем более, что значок имел вид женского персонажа одной из серий манги по имени Сэйри-тян, что переводится как "Мисс Менструация".

Как сообщила BBC News представитель компании Йоко Хигути, идея надевать специальные значки на время месячных поступила от самих сотрудниц торговой сети. Кроме того, правило было введено лишь для работниц отделов женской одежды, а само ношение значка было сугубо добровольным делом.

Ожидалось, что значки лишь улучшат рабочую обстановку в коллективе, заметила Хигути, но вот покупатели оказались недовольны. Многие посчитали неприемлемой и неуместной информацию о физическом состоянии продавца.

Даже после поступления многочисленных жалоб в Daimaru сообщили, что не собираются отменять значки. Однако обдумают, как придать им такой вид, чтобы он доносил нужную информацию до коллектива, но никого не смущал и не вызывал дискомфорта.

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