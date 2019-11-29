Посла Турции вызвали в МИД Франции из-за оскорбления Макрона

В администрации французского лидера потребуют объяснений от официальной Анкары по поводу слов Эрдогана.

Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после критики, высказанной турецким президентом Тайипом Эрдоганом в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает агентство France Presse.

— Это не заявление, это оскорбление, — заявили в администрации президента Франции.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган довольно резко ответил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону на его слова о "смерти мозга" НАТО. Турецкий лидер посоветовал начать "с проверки собственного мозга, потому что такие заявления подходят только тем, у кого умер мозг".

А ранее досталось жене Макрона. Лишнее себе в её адрес позволил президент Бразилии.