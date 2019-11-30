На Украине признали детскую книжку из России угрозой нацбезопасности

Местные эксперты обнаружили в издании для детей признаки "российской пропаганды".

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины установил запрет на ввоз в страну детской книжки российского автора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идёт о книге Татьяны Зарубиной "От динозавра до компота. Учёные отвечают на 100 (и ещё 8) вопросов обо всём". В ведомстве пояснили, что меры были приняты в связи с тем, что в книге присутствуют "признаки пропаганды государства-агрессора".

Украинские эксперты считают, что отдельные главы этой книги написаны "в духе российской пропаганды", Россия выступает в них как сверхдержава.

Ранее Лайф рассказывал, что по той же самой причине летом был запрещён ввоз двух других книг, издающихся в России.

Напомним, в 2016 году Пётр Порошенко подписал закон, который ограничивает ввоз на территорию Украины печатной продукции "антиукраинского содержания". С тех пор для ввоза любой печатной продукции в страну необходимо разрешение Госкомитета телевидения и радиовещания.