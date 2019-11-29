Россияне рассказали о своих планах на 31 декабря

Аналитики отмечают: чем старше респонденты, тем чаще они говорят, что будут работать в последний день 2019 года.

Более половины россиян планируют работать 31 декабря. Такие данные приводят социологи компании Superjob после проведённого ими опроса.

Отмечается, что в последний день 2019 года выйти на работу планируют 51% граждан. При этом примерно каждый пятый собирается взять отгул или отпуск — 19%.

— Три из 10 опрошенных затруднились с ответом, — отмечается по результатам исследования.

Специалисты отмечают, что чем старше респонденты, тем чаще они говорят, что будут работать 31 декабря.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства нет выходных дней, поэтому он будет работать, в том числе 31 декабря.