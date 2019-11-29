"На взводе". Кокляев рассказал Лайфу о настрое перед боем с Емельяненко

Сегодня в Москве состоится бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Чемпион по тяжёлой атлетике рассказал Лайфу о настрое перед важным боем.
— Пять часов поспал. Ну, организм на взводе, — признался спортсмен.
Ранее Федерация бокса России дала бойцу ММА Александру Емельяненко разрешение на проведение поединков в перчатках и на ринге, официально позволив бойцу дебютировать в новом для него виде спорта.
Лайф рассказывал, почему нужно смотреть бой Емельяненко с Кокляевым.
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