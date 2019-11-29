"На взводе". Кокляев рассказал Лайфу о настрое перед боем с Емельяненко

Ранее Федерация бокса России разрешила бойцу смешанных единоборств проводить поединки на ринге.

Сегодня в Москве состоится бой Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. Чемпион по тяжёлой атлетике рассказал Лайфу о настрое перед важным боем.

— Пять часов поспал. Ну, организм на взводе, — признался спортсмен.

Ранее Федерация бокса России дала бойцу ММА Александру Емельяненко разрешение на проведение поединков в перчатках и на ринге, официально позволив бойцу дебютировать в новом для него виде спорта.

Лайф рассказывал, почему нужно смотреть бой Емельяненко с Кокляевым.