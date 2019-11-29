Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к изданиям из списка "фейк-СМИ"

В ведомстве также пообещали изменить форму реестра для исключения ошибочных толкований.

В Роскомнадзоре заявили, что опубликованный сегодня на сайте ведомства перечень информационных ресурсов, распространяющих фейковые новости, на самом деле относится не к этим средствам массовой информации.

Согласно сообщению ведомства, составленный ранее реестр относится лишь к пользователям, которые якобы распространяли недостоверную информацию в комментариях.

— Претензий к самим средствам массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет, — следует из сообщения ведомства.

В Роскомнадзоре также пообещали в скором времени изменить форму реестра с целью исключения в дальнейшем ошибочных толкований.

Напомним, накануне на сайте Роскомнадзора появился список распространителей недостоверной информации, в который вошли как региональные паблики из соцсетей, так и крупные федеральные издания.