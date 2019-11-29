"Ямы на лице от злости". Водонаева ответила на обвинения Бородиной

Знаменитости познакомились на телестройке, но в 2016 году между ними пробежала чёрная кошка.

Алёна Водонаева прокомментировала недавнее интервью бывшей подруги, телеведущей Ксении Бородиной, сообщает портал "Дни.ру".

Так, ведущая "Дома-2" заявила, что больше не общается с бывшей участницей телепрограммы из-за её двуличности, и обвинила её в подлом предательстве. По словам Ксении, в 2016 году Алёна продала СМИ информацию о том, что Бородина беременна второй раз, хотя сама телеведущая не хотела огласки.

— Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношу фамилию Водонаева, этот человек получает свою порцию хайпа. Хоть она и отрицает, но продала порталу мою беременность! Ну, хорошо, может, не продала. А рассказала за обещание дружить, — рассказала Бородина.

Водонаева не осталась в стороне и решила ответить на обвинение бывшей подруги.

— Ну что, мне сказали, что из войска коротконогих снова кто-то ополчился против меня? — написала она на своей странице в "Инстаграме".

По словам Водонаевой, после выхода интервью Бородиной подписчики неустанно начали спрашивать у неё, посмотрела ли она его. Экс-участница "Дома-2" подчеркнула, что не хотела бы тратить время на просмотр шоу с участием телеведущей, но бурная реакция подписчиков заставляет её это сделать. Водонаева пообещала до конца недели урвать свободные минуты и посмотреть интервью.

При этом она заявила, что не надеется услышать "высокопарных речей и увлекательных диалогов". В своём посте Водонаева сделала предположение, что, скорее всего, услышит в интервью "скромные умозаключения и поверхностные изречения, сказанные сиплым, некрасивым голосом".

— А вообще, говорят, если долго сидеть на бревне и не развиваться — глупеешь и злой становишься. И с кожей лица что-то не то начинает происходить. Ямы какие-то, рытвины... Тоже от злости, наверное, — отметила Водонаева.

Ранее Бородина решила заткнуть зоозащитников, рассказав, где пропадают их мужья.