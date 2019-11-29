Потерявший обе руки при взрыве на съёмках "Дома-2" добился пожизненных выплат

Также он получит единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей и 500 тысяч рублей за последние три года.

Лишившийся рук при взрыве на площадке телепроекта "Дом-2" Владимир Шахов добился пожизненных выплат от работодателя, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл в январе 2012 года на съёмочной площадке телепроекта. 23-летний Владимир остался без обеих рук в результате мощного взрыва. Сегодня Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации мужчине.

Как рассказал адвокат Дмитрий Маргулис, основная проблема заключалась в том, что Шахов был оформлен на работу с нарушениями. Когда мужчина находился без сознания, работники компании, организовывавшей съёмки шоу, приехали к нему в больницу для оформления неких бумаг, добавил юрист.

Он также пояснил, что первым ответчиком по иску стал работодатель, который должен был решить вопрос со страховыми выплатами. Однако компания самоликвидировалась, поэтому единственным ответчиком остались страховщики.

По словам другого представителя Шахова, Фатимы Рустамовой, суд постановил выплатить единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей, 500 тысяч рублей за последние три года плюс обеспечить ежемесячные выплаты до конца жизни.

Вспоминая день трагедии, Шахов рассказал, что в момент взрыва сидел в бытовке. Там в шкафу он заметил флягу, которую кто-то из съёмочной группы принёс из леса.

— Я попытался её открыть, и произошёл взрыв, — рассказал он.

Шахов пояснил, что директор фирмы, в которой он работал, оплатил ему установку зубных имплантов. Взрывом вынесло все передние зубы. Устроиться на работу он пока не может и живёт на пенсию по инвалидности в 21 тысячу рублей. Судебным решением Шахов доволен, однако ждёт публикации постановления, чтобы узнать размер ежемесячных выплат.