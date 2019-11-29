Семья из трёх человек погибла в ДТП под Псковом при столкновении с деревом

По предварительной информации, инцидент произошёл из-за того, что водителю внезапно стало плохо за рулём.

В результате ДТП в Себежском районе Псковской области погибло три человека, пострадало два. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Отмечается, что легковой автомобиль Mazda врезался в дерево на 30-м километре дороги Опочка — Дубровка — граница Белоруссии. Водитель потерял управление и съехал в кювет. Жертвами аварии стали он, его жена и дочь. Госпитализированы были две несовершеннолетние девушки — 15 и 17 лет. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водителю внезапно стало плохо за рулём.