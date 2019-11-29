Неизвестный с ножом напал на прохожих в Гааге

Сегодня это уже второй случай нападения с ножом на людей в Европе. Ранее похожий инцидент произошёл в Лондоне.

#BREAKING Dutch police say multiple people have been injured in a stabbing incident in The Hague's main shopping street. (AP) pic.twitter.com/F91NWHisqt — Dylan Hayward (@DylanHayward94) 29 ноября 2019 г.

На одной из торговых улиц Гааги неизвестный с ножом напал на прохожих. Несколько человек ранены, сообщает пресс-служба местной полиции.

На месте происшествия работает полиция, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сегодня в Лондоне мужчина также с ножом напал на прохожих. Скотленд-Ярд квалифицировал нападение на Лондонском мосту как теракт. На теле преступника был закреплён муляж взрывного устройства. Британские СМИ сообщили о двух жертвах нападения.