Главу Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест на два месяца

Татьяна Быковская будет находиться по месту своего фактического проживания до 27 января 2020 года.

Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская отправлена под домашний арест на два месяца, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

— Избрать в отношении Быковской меру пресечения в виде домашнего ареста по 27 января 2020 года включительно, — сказала судья Ленинского районного суда.

Быковская будет находиться под арестом по месту своего фактического проживания — в Аксайском районе Ростовской области.

Адвокат Быковской Татьяна Авакян заявила, что не будет обжаловать постановление суда. По её словам, именно эту меру пресечения они просили.

— Конечно, нам не хотелось бы домашнего ареста тоже, но мы прекрасно всё понимаем и из двух зол выбираем меньшее, — сказала адвокат.

Татьяну Быковскую подозревают в превышении должностных полномочий, ограничив конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону". 28 ноября она была задержана.