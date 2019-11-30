Житель Башкирии сбил пятерых несовершеннолетних на дороге

По словам самого водителя, он не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов.

На территории города Нефтекамска в Башкирии 56-летний мужчина за рулём автомобиля KIA Ceed сбил пять несовершеннолетних девушек, которые шли по дороге в попутном направлении. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД РФ по региону.

— Местный житель за рулём Kia Ceed допустил наезд на пятерых несовершеннолетних. В результате аварии три шестнадцатилетние девочки доставлены в больницу для осмотра, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 20:00 (18:00 мск) в посёлке Энергетик. По словам самого водителя, он не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов.

Семья из трёх человек погибла в ДТП под Псковом при столкновении с деревом