В школе, где подрались информатик и ученик, рассказали о поведении подростка

Как пишет ученица старших классов, мальчик часто на всех огрызался, а учитель — очень спокойный человек.

Ученица белгородской школы № 15, где накануне произошла драка между учителем информатики Олегом Пургиным и подростком, рассказала в соцсетях о поведении мальчика.

— Этот подросток просто уродец. Ведёт себя как вольный щенок. На всех огрызается, всё ему нипочём. Я как раз проходила мимо и пошла их разнимать, так он меня ещё и обматерил. Учитель информатики наиспокойнейший человек, голоса никогда не повысит, — рассказала она, добавив, что намерена организовать петицию в поддержку учителя.

Инцидент с дракой между учителем и учеником произошёл на уроке информатики в белгородской школе № 15. Подросток сильно опоздал на занятие, придя в класс, начал хамить педагогу. В соцсетях началась кампания в поддержку Пургина в связи с инцидентом.