В Татарстане допросили "яжемать", посадившую за руль ребёнка — видео

В отношении женщины уже возбудили дело по двум статьям — "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Набережных Челнах следователи допросили многодетную мать Агину Алтынбаеву, ставшую фигуранткой уголовного дела после того, как она посадила своего шестилетнего сына за руль автомобиля.

Напомним, многодетная мать из Татарстана опубликовала видео, как едет на машине со скоростью 130 км/ч, а автомобилем управляет шестилетний ребёнок. Сама Агина Алтынбаева призналась Лайфу, что с радостью встречает на дороге сотрудников ДПС и любит, когда её останавливают.

В связи с инцидентом в отношении женщины возбудили дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".